«Авито услуги»: спрос на обустройство балконов и лоджий в РФ вырос на 36%

По данным «Авито услуг», чаще всего заказчики обращаются за остеклением. Это ключевой этап, с которого начинается любое преображение балкона. Цены на такие виды работ по РФ начинаются от 8,5 тыс. рублей и зависят от количества оконных поверхностей, функциональных возможностей, фурнитуры и производителя оконных изделий. После следует этап теплоизоляции: утепление пола, стен и потолка современными материалами. Средняя стоимость работ колеблется в диапазоне 1,2−1,5 тыс. рублей за кв. м в зависимости от сложности работ и выбранных материалов. Самая творческая часть ремонта — отделка и обшивка. Цена начинается в среднем от 1 тыс. рублей за кв. м, но итоговая стоимость отделки зависит от выбранных материалов и площади.