«Авито услуги»: спрос на обустройство балконов и лоджий в РФ вырос на 36%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на обустройство балконов и лоджий вырос более чем на треть (36%) в мае 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито услуги», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«С приходом лета россияне в очередной раз в этот сезон начинают заниматься ремонтными работами, в частности, балконами и лоджиями. По данным “Авито услуг”, в мае 2026 года спрос на обустройство этих пространств вырос на 36% по сравнению с маем 2025», — говорится в тексте.
Представители сервиса отметили, что количество предложений от мастеров и компаний за год увеличилось на 30%. Как рассказали аналитики, раньше для многих балконы и лоджии выступали во многом складом старых или сезонных вещей. Теперь же эти пространства все чаще превращаются в полноценные функциональные зоны, например, в домашний кабинет или мини-сад.
По данным «Авито услуг», чаще всего заказчики обращаются за остеклением. Это ключевой этап, с которого начинается любое преображение балкона. Цены на такие виды работ по РФ начинаются от 8,5 тыс. рублей и зависят от количества оконных поверхностей, функциональных возможностей, фурнитуры и производителя оконных изделий. После следует этап теплоизоляции: утепление пола, стен и потолка современными материалами. Средняя стоимость работ колеблется в диапазоне 1,2−1,5 тыс. рублей за кв. м в зависимости от сложности работ и выбранных материалов. Самая творческая часть ремонта — отделка и обшивка. Цена начинается в среднем от 1 тыс. рублей за кв. м, но итоговая стоимость отделки зависит от выбранных материалов и площади.
Наряду с ремонтом, выраженную сезонность демонстрирует спрос на услуги по мытью и уборке балконов и лоджий. Заказчики используют хорошую погоду, чтобы навести здесь порядок. Как показали результаты исследования «Авито услуг», интерес к этому виду услуг в мае этого года вырос на 12% по сравнению с апрелем. Стоимость мытья одного окна начинается от 300 рублей. В целом стоимость уборки балкона специалистом по клинингу находится на уровне 1 тыс. рублей в среднем по стране.