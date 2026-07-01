На ВИЗе в Екатеринбурге построят новую поликлинику

Поликлиника площадью 2,5 тыс. кв. м станет пристроем к жилому комплексу. Сюда прикрепят более 31 тыс. человек. Учреждение будет рассчитана не менее чем на 140 посещений в смену. В здании будут работать кабинеты хирурга, невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога и других, также будет проводиться диагностика на оборудовании. «На этой неделе работы уже начались, рассчитываем завершить в первом квартале 2027 года, такую задачу поставил глава региона Денис Паслер», — сообщила Татьяна Савинова.