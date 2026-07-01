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В аэропорту Чебоксар ввели ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

ЧЕБОКСАРЫ, 1 июля. /ТАСС/. Аэропорт Чебоксар временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

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