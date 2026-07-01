Андрей Костин представил элементы новой стратегии ВТБ на ближайшие годы

По словам Костина, стратегия будет строиться на четырех ключевых направлениях. Первое — развитие розничного бизнеса в партнерстве с маркетплейсами, прежде всего с Wildberries. Глава ВТБ отметил, что розничная торговля остается одним из крупнейших сегментов российской экономики, а сегмент онлайн-площадок показывает опережающие темпы роста на протяжении последних нескольких лет. По его оценке, в 2027 году существенная доля всех потребительских покупок в стране будет совершаться через интернет. Костин подчеркнул, что сотрудничество с Wildberries способно дать заметный импульс развитию розничного направления банка, а также укрепить его позиции в работе с малым и средним бизнесом и в корпоративно-инвестиционном сегменте.