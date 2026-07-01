«Островок»: число бронирований от петербуржцев в Анапе летом выросло на 89%

«Большинство петербуржцев, планирующих путешествия этим летом. По данным сервиса, 75% бронирований от туристов из Санкт-Петербурга приходится на поездки по России. Наиболее востребованными остаются крупные туристические центры и курорты Черного моря. Отмечается рост числа бронирований от петербуржцев на российских черноморских курортах: в Геленджике — на 52%, в Анапе — на 89%, в Краснодаре — на 29%», — говорится в сообщении.