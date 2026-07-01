«Островок»: число бронирований от петербуржцев в Анапе летом выросло на 89%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Наиболее востребованными у петербуржцев летом 2026 года остаются крупные туристические центры и курорты Черного моря. В частности, число бронирований в Анапе от жителей Петербурга выросло на 89%, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«Большинство петербуржцев, планирующих путешествия этим летом. По данным сервиса, 75% бронирований от туристов из Санкт-Петербурга приходится на поездки по России. Наиболее востребованными остаются крупные туристические центры и курорты Черного моря. Отмечается рост числа бронирований от петербуржцев на российских черноморских курортах: в Геленджике — на 52%, в Анапе — на 89%, в Краснодаре — на 29%», — говорится в сообщении.
Кроме того, среди внутренних направлений петербуржцы часто выбирают экскурсионный и культурный отдых в крупных городах, а также направления Краснодарского края. В топ-10 самых популярных городов для летнего отдыха среди туристов из Северной столицы входят Москва, Сочи, Калининград, Псков, Казань, Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Петрозаводск и Великий Новгород.
Чаще всего на летний отдых петербуржцы ездят вдвоем (49%), на семьи с детьми приходится 26% бронирований, на соло-туристов — 16%, на компании взрослых — 9%.
Самым популярным местом размещения на отдыхе у жителей Петербурга летом являются апартаменты (29%), отели без звезд (22%), гостиницы три звезды (19%), гостевые дома (11%) и четырехзвездочные отели (9%).
«На долю отелей категории две звезды приходится 3%, по 2% — на пятизвездочные отели и хостелы. Глэмпинги, кемпинги и коттеджи в сумме занимают 2%», — уточнили в пресс-службе «Островка».