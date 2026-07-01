Треть опрошенных заемщиков может отличить законную МФО от нелегальной

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Только 32,8% заемщиков могут отличить законную микрофинансовую организацию (МФО) от нелегальной, говорится в опросе финтех-группы «Займер» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным опроса, 45,9% заемщиков не смогли бы отличить легальную МФО от нелегальной. Еще 21,3% затруднились оценить свои знания.
При этом обратиться к услугам «черных» кредиторов при отказе в легальной МФО был бы готов каждый десятый (9,8%). Еще 6 из 10 не стали бы прибегать к займам в сомнительных организациях ни при каких обстоятельствах, а каждый шестой (16,4%) не уверен, что смог бы различить законных и нелегальных кредиторов. Оставшиеся 13,1% затруднились с ответом.
Ранее столкнуться с незаконными компаниями по выдаче займов пришлось 4,9% опрошенных, и еще 41% подозревают, что имели дело с подобными организациями. В то же время у 54,1% не было такого опыта. В качестве главной опасности обращения к «черным» кредиторам 57,3% респондентов называют накрутку процентов по займу и переплаты. Треть опрошенных (31,5%) пугают незаконные методы взыскания, а каждого десятого (11,2%) — лишение имущества.
Кроме того, на рекламу услуг нелегальных кредиторов в этом году натолкнулись 4 из 10 респондентов: 29,5% видели такие объявления в Интернете и соцсетях, 7% — на улице и еще 4,9% — как онлайн, так и офлайн. Не сталкивались с сомнительными предложениями по займам 26,2% опрошенных. Вместе с тем еще треть (32,4%) отмечает, что не смогли бы различить рекламу законных МФО и нелегалов.
В опросе приняли участие более 3 тыс. подписчиков официального сообщества «Займер» ВКонтакте в июне 2026 года.