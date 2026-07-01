Треть опрошенных заемщиков может отличить законную МФО от нелегальной

Кроме того, на рекламу услуг нелегальных кредиторов в этом году натолкнулись 4 из 10 респондентов: 29,5% видели такие объявления в Интернете и соцсетях, 7% — на улице и еще 4,9% — как онлайн, так и офлайн. Не сталкивались с сомнительными предложениями по займам 26,2% опрошенных. Вместе с тем еще треть (32,4%) отмечает, что не смогли бы различить рекламу законных МФО и нелегалов.