Как самозанятым получить оплачиваемый больничный

С 1 июля самозанятые россияне впервые смогут получать оплачиваемый больничный. Как пояснил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП Президентской академии Иван Кравченко, такое право возникает после шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов в Социальный фонд.
Программа добровольного социального страхования для самозанятых действует в России с 1 января 2026 года. Размер выплаты зависит от суммы взносов. Так, уточнил эксперт, ежемесячный платеж в 1 344 рубля дает право на базовую страховую сумму в 35 тысяч рублей в месяц, а взнос в 1 920 рублей позволяет получать 50 тысяч рублей в месяц.
Параллельно с этим с октября самозанятые столкнуться с жестким ограничением по часам работы на одного заказчика. Ранее KP.RU писал, что с 1 октября 2026 года самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут сотрудничать с одной компанией не более 60 часов в месяц. При исчерпании лимита система не позволит принимать новые задания от того же заказчика.