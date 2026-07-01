Как самозанятым получить оплачиваемый больничный

Параллельно с этим с октября самозанятые столкнуться с жестким ограничением по часам работы на одного заказчика. Ранее KP.RU писал, что с 1 октября 2026 года самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут сотрудничать с одной компанией не более 60 часов в месяц. При исчерпании лимита система не позволит принимать новые задания от того же заказчика.