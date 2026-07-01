В «Авито» рассказали, у каких сотрудников в 2026 году была самая дорогая смена

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Самые высокие вознаграждения за смену в первой половине 2026 года в России предлагали администраторам — более 6,5 тыс. рублей. Это указано в исследовании «Авито Подработки», которое есть в распоряжении ТАСС.