Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Авито» рассказали, у каких сотрудников в 2026 году была самая дорогая смена

Речь идет об администраторах, за рабочий день которым предлагали более 6,5 тыс. рублей.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Самые высокие вознаграждения за смену в первой половине 2026 года в России предлагали администраторам — более 6,5 тыс. рублей. Это указано в исследовании «Авито Подработки», которое есть в распоряжении ТАСС.

«Лидером рейтинга стала подработка администратором: в среднем за смену исполнителям предлагали 6 575 рублей. Такие позиции предполагают координацию процессов и решение организационных задач, поэтому заказчики нередко готовы предлагать повышенное вознаграждение за быстрый выход на смену», — говорится в сообщении.

Комплектовщикам в первом полугодии предлагали 6 415 рублей за смену, а диспетчерам — 6 368 рублей, указывается в материалах.