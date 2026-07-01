Челябинская область получила дополнительные федеральные средства в размере 5,6 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Комитет Заксобрания по бюджету и налогам одобрил изменения в закон об областном бюджете на 2026 год.
«Внесение изменений связано с необходимостью корректировки параметров казны в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений и отдельных направлений расходов», — пояснили в пресс-службе.
Законопроектом предусматривается включение дополнительных федеральных трансфертов в размере 5,3 млрд рублей на создание межуниверситетского кампуса, около 153 млн — на информатизацию системы здравоохранения, почти 137 млн — на обеспечение беременных и детей с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы.
Одновременно уточняются некоторые направления расходов на 2026 год. На социальную поддержку отдельных категорий граждан в соответствии с региональным законодательством направят 410 млн рублей, на решение первоочередных и социально значимых вопросов местного значения — 214 млн рублей, на реализацию мероприятий областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» — 90 млн рублей, на развитие газификации и газоснабжения — 51 млн рублей.
Параметры областного бюджета теперь такие: доходы составят 325,3 млрд рублей, расходы — 397,8 млрд рублей. Дефицит — 72,5 млрд рублей, без изменений.
«Регион получил дополнительные федеральные средства в размере более 5,5 млрд рублей. Большая часть федеральных поступлений — 5,3 млрд рублей — будет направлена на завершение строительства третьего этапа межуниверситетского кампуса мирового уровня. Средства выделены в рамках национального проекта “Молодежь и дети”. Кроме этого, часть федеральных средств дополнительно направят на приобретение специализированных диагностических устройств для больных сахарным диабетом. Также на заседании комитета рассмотрели блок налоговых вопросов. Поддержали расширение льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Увеличивается мощность легкового автомобиля, по которой предоставляется льгота по транспортному налогу для таких семей, — со 180 до 250 лошадиных сил. Еще одна важная тема — вводится льгота по налогу на имущество для газораспределительных организаций, которые участвуют в программе догазификации. Это фактически инвестиции: чем быстрее и интенсивнее идет процесс догазификации населенных пунктов, тем комфортнее условия и жителей, и для развития экономики региона в целом», — прокомментировал председатель комитета по бюджету и налогам Олег Гербер.