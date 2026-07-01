Челябинская область получила дополнительные федеральные средства в размере 5,6 млрд

«Регион получил дополнительные федеральные средства в размере более 5,5 млрд рублей. Большая часть федеральных поступлений — 5,3 млрд рублей — будет направлена на завершение строительства третьего этапа межуниверситетского кампуса мирового уровня. Средства выделены в рамках национального проекта “Молодежь и дети”. Кроме этого, часть федеральных средств дополнительно направят на приобретение специализированных диагностических устройств для больных сахарным диабетом. Также на заседании комитета рассмотрели блок налоговых вопросов. Поддержали расширение льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Увеличивается мощность легкового автомобиля, по которой предоставляется льгота по транспортному налогу для таких семей, — со 180 до 250 лошадиных сил. Еще одна важная тема — вводится льгота по налогу на имущество для газораспределительных организаций, которые участвуют в программе догазификации. Это фактически инвестиции: чем быстрее и интенсивнее идет процесс догазификации населенных пунктов, тем комфортнее условия и жителей, и для развития экономики региона в целом», — прокомментировал председатель комитета по бюджету и налогам Олег Гербер.