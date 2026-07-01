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Полицейский стоял в очереди: бутылка водки после 23 часов обошлась в 519 тыс. тенге

В Петропавловске бутылка водки после 23 часов стоила предприятию штрафа на сумму свыше 500 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, в одной из торговых точек Петропавловска полицейский, находившийся в очереди как обычный покупатель, стал свидетелем продажи бутылки водки. Было около 23 часов. Согласно требованиям законодательства, продажа крепкого алкоголя навынос с 21 часа до 12 часов следующего дня запрещена.

Когда покупатель направился к выходу с приобретенным алкоголем, сотрудник вызвал участкового инспектора полиции. Собранные материалы были переданы в суд.

Представитель предприятия ссылался на то, что в помещении есть кафе, а продавец предупредила покупателя, что употребить приобретенное спиртное можно только в нем.

Однако суд учел, что фактически была допущена продажа навынос. Предприятие оштрафовано на 519 тысяч тенге, его лицензия на торговлю алкоголем приостановлена на месяц.