Полицейский стоял в очереди: бутылка водки после 23 часов обошлась в 519 тыс. тенге

По информации пресс-службы ведомства, в одной из торговых точек Петропавловска полицейский, находившийся в очереди как обычный покупатель, стал свидетелем продажи бутылки водки. Было около 23 часов. Согласно требованиям законодательства, продажа крепкого алкоголя навынос с 21 часа до 12 часов следующего дня запрещена.
Когда покупатель направился к выходу с приобретенным алкоголем, сотрудник вызвал участкового инспектора полиции. Собранные материалы были переданы в суд.
Представитель предприятия ссылался на то, что в помещении есть кафе, а продавец предупредила покупателя, что употребить приобретенное спиртное можно только в нем.
Однако суд учел, что фактически была допущена продажа навынос. Предприятие оштрафовано на 519 тысяч тенге, его лицензия на торговлю алкоголем приостановлена на месяц.