Полицейский стоял в очереди: бутылка водки после 23 часов обошлась в 519 тыс. тенге

По информации пресс-службы ведомства, в одной из торговых точек Петропавловска полицейский, находившийся в очереди как обычный покупатель, стал свидетелем продажи бутылки водки. Было около 23 часов. Согласно требованиям законодательства, продажа крепкого алкоголя навынос с 21 часа до 12 часов следующего дня запрещена.