Не сбавлять темпы. В Перми обсудили итоги развития города в 2025 г

Какой фундамент был заложен в 2025 г. для развития краевой столицы в 2026 г.? Этот вопрос обсудили во время очередного заседания Пермской городской думы, где с отчётом о проделанной работе выступил глава города Эдуард Соснин.
В первых строках.
По итогам прошлого года Перми удалось закрепиться в первых строках нескольких федеральных рейтингов. К примеру, по такому важному показателю, как объём инвестиций на душу населения, мы первые среди городов-миллионников. А ещё краевая столица вновь была признана лидером транспортной системы страны.
«Городской бюджет — это ключевой инструмент развития города. По итогам года мы видим уверенный рост расходов, которые были направлены на выполнение социальных обязательств и повышение качества городской среды, — отметил глава Перми. — Мы существенно — на 27% — нарастили расходы в дорожном хозяйстве. Это позволило увеличить объёмы ремонта и повысить качество содержания. Благодаря увеличению расходов на общественный транспорт повысилась его доступность. На ЖКХ выделили на 21% больше средств, что ускорило процесс переселения из аварийного жилья. В 2025 г. новоселье отпраздновали более 2,6 тыс. человек. Расходы на благоустройство выросли на 15%».
На ремонт и содержание образовательных учреждений дополнительно направили 2,5 млрд руб. Финансирование таких сфер, как культура и спорт, увеличили на треть. Более 400 млн руб. выделили на соцподдержку населения. Выросли расходы на питание школьников и выплаты многодетным.
Сейчас в Перми реализуют 71 приоритетный инвестпроект. Задействовано 295 млрд руб. При этом городские власти при работе с инвесторами смещают акцент на социальные направления: в Мотовилихе появится новый спорткомплекс, в Дзержинском районе — футбольный манеж, а в Ленинском — теннисный парк.
Одна из самых важных тем для горожан — модернизация коммунальной инфраструктуры. Она идёт за счёт как частных инвестиций, так и бюджетных средств. В 2025 г. обновили 18 тыс. погонных метров сетей. В отрасль привлекли 1,7 млрд руб. В планах — строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, проектирование ливневой канализации в центре города.
«В 2025 г., в том числе по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, отремонтировали 300 000 кв. дорог, путепровод через железнодорожные пути р. Данилихи, мост через р. Егошиху. Завершили капремонт ул. Самаркандской, — сообщил докладчик. — Краевой Минтранс ведёт работы по строительству новой дороги по ул. Строителей, масштабной реконструкции ключевых городских магистралей».
Большое внимание уделялось молодёжи. Ключевыми событиями стали карьерный форум, фестиваль «Труд. Весна» и т. д. Они собрали 124 тыс. человек. Пермь стала лидером по использованию «Пушкинской карты» в Прикамье. Состоялись форум городов трудовой доблести, фестивали «МЛАДА a cappella», «Монумент-Арт».
Если говорить об образовании, то в 2025 г. начали работать три новые школы, рассчитанные на 2250 учеников. Развитие образовательной инфраструктуры в Перми курирует лично губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Средства также направляли на реконструкцию и ремонт учреждений, благоустройство их дворов. Привели в порядок 21 спортобъект. Появились семь новых площадок. Состоялся первый «Велофест», участие в котором приняли тысяча человек. Пермяков, которые регулярно занимаются спортом, стало больше — теперь это 64,5% населения города.
Не время расслабляться.
Депутаты гордумы, выслушав доклад главы города, отметили, что проделана большая работа, но ещё есть моменты, которые требуют особого внимания. К примеру, положение предпринимателей в непростые для экономики страны времена. По словам Эдуарда Соснина, бизнесу оказывают поддержку.
«В 2025 г. количество малых субъектов предпринимательства выросло на 3% и достигло 63 тыс. Самозанятых стало на 30% больше. Их количество увеличилось до 128 тыс. человек, — сообщил глава города».
Предпринимают власти города и меры для привлечения молодых специалистов.
«Здесь важно всё, включая внешний облик города. Но ключевая задача, которую мы себе ставим, это показать молодому пермяку карьерный трек», — уверен глава города.
Это подразумевает взаимодействие с предприятиями и социальными партнёрами.
«Охватывает чувство гордости за наш любимый город. Он действительно стал красивым и комфортным. 2025 г. внёс очень большую лепту в это, — отметила первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник и уточнила, планируется ли содействовать увеличению числа ТОСов в краевой столице?».
По словам Эдуарда Соснина, сейчас в Перми 113 ТОСов. Это движение охватывает 65% горожан и продолжает развиваться. Чтобы стимулировать этот процесс, в городе проводят конкурсы, выделяют субсидии.
Народные избранники считают, что необходимо усилить работу по нескольким направлением. В их числе — борьба с граффити на фасадах, обустройство контейнерных площадок, обеспечение многодетных участками.
«Один из приоритетов для власти всех уровней — расселение аварийного жилья. В Перми эта задача решается как с помощью средств нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, так и путём привлечения денег из региональных адресных программ. На начало 2026 г. объём аварийного жилья в Перми составил около 400 кв. м. Для сравнения: в конце 2024 г. эта цифра была на 40 тыс. больше», — отметил заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов.
Он подчеркнул, что на месте снесённых домов по программе КРТ строят не только жильё, но и объекты социальной инфраструктуры.
«По результатам реализации задач, предусмотренных Стратегией развития города, все целевые показатели достигнуты. Это очень достойный результат в тех условиях, в которых мы живём, — подытожил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. — Удалось это благодаря тому, что выстроен диалог между администрацией и депутатским корпусом, что является основой развития города. Положительная динамика прослеживается по всем направлениям. Строятся новые школы и детские сады, ремонтируются дороги, обновляется транспорт, появляются новые парки и скверы. В целом итоги действий нашей единой городской команды при активной поддержке федеральных и краевых властей выглядят достойно».
Это подтверждает и статистика: по итогам 2025 г. работу органов местного самоуправления положительно оценили более 70% горожан.
Особое внимание.
На пленарном заседании обсудили и сферу туризма в краевой столице. Развиваясь, эта отрасль стабильно приносит доход городу и работает на имидж всего региона.
«В 2025 г. пассажиропоток аэропорта достиг 2,04 млн человек, на железной дороге показатель — 9,5 млн человек, — рассказала первый заместитель главы администрации города Яна Фурман. — Пермь стала победителем во всероссийских премиях в номинациях “Город креативного туризма”, “Город MICE-туризма” и “Город гастрономического туризма”. Новая Пермская художественная галерея с момента открытия приняла более 72 тыс. посетителей. А в зоопарке после переезда в 2025 г. насчитали 350 тыс. гостей».
Число размещённых в&a c58 mp;nbsp;гостиницах, отелях составило в 2025 г. более 400 тыс. человек. Пермь становится более привлекательной для туристов благодаря насыщенной культурной и исторической повестке, событийной программе. А работы по благоустройству города заслуживают отдельного внимания. В этом плане главным объектом 2025 г. стал участок набережной Камы от торгового центра «Речник» до Мотовилихинских заводов. Его протяжённость — 1,5 км. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обустроили четыре сквера. Завершили основной этап строительства по проекту «Зелёное кольцо».
Как дела у именинника?
О развитии Мотовилихи рассказал глава администрации района Андрей Чернятьев. По его словам, на территории работают 24 ТОСа, действуют 11 общественных центров, где работают 70 кружков и секций. В 2025 г. в Мотовилихе частично отремонтировали Дом связи, провели конкурс экскурсоводов, завершили благоустройство парка им. Я. Свердлова. В планах — закончить вёрстку проекта благоустройства территории у Мотовилихинского пруда и сквера по ул. Хрустальной.
В 2025 г. отремонтировали ул. Уинскую, Тургенева, КИМ, переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе. Сейчас приводят в порядок б. Гагарина — от Южной дамбы до ул. Старцева.
В этом году исполняется 290 лет со дня открытия Мотовилихинского медеплавильного завода. В честь этого события пройдут торжественные мероприятия.