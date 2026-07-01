Не сбавлять темпы. В Перми обсудили итоги развития города в 2025 г

«Городской бюджет — это ключевой инструмент развития города. По итогам года мы видим уверенный рост расходов, которые были направлены на выполнение социальных обязательств и повышение качества городской среды, — отметил глава Перми. — Мы существенно — на 27% — нарастили расходы в дорожном хозяйстве. Это позволило увеличить объёмы ремонта и повысить качество содержания. Благодаря увеличению расходов на общественный транспорт повысилась его доступность. На ЖКХ выделили на 21% больше средств, что ускорило процесс переселения из аварийного жилья. В 2025 г. новоселье отпраздновали более 2,6 тыс. человек. Расходы на благоустройство выросли на 15%».