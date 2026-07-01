Виталий Хоценко оценил ход работ на улице Лукашевича

В Омске продолжается ремонт улицы Лукашевича на участке между мостом имени 60-летия ВЛКСМ и улицей Дианова. Ход работ прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
По его словам, подрядная организация работает в активном темпе и выполняет задачи добросовестно.
«Работы на улице Лукашевича идут активно. Подрядчик работает добросовестно. Уверен, что такой подход к обустройству пешеходных пространств понравится омичам», — отметил глава региона.
Обновление участка проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Проект предусматривает комплексное благоустройство территории: замену и устройство бортовых камней, ремонт пешеходных и технических тротуаров, восстановление асфальтобетонного покрытия.
Также запланированы замена остановочных павильонов, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки. Работы на участке продолжаются.