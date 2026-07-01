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Виталий Хоценко оценил ход работ на улице Лукашевича

На Левобережье Омска обновляют тротуары, остановки и дорожную инфраструктуру в рамках нацпроекта.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжается ремонт улицы Лукашевича на участке между мостом имени 60-летия ВЛКСМ и улицей Дианова. Ход работ прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, подрядная организация работает в активном темпе и выполняет задачи добросовестно.

«Работы на улице Лукашевича идут активно. Подрядчик работает добросовестно. Уверен, что такой подход к обустройству пешеходных пространств понравится омичам», — отметил глава региона.

Обновление участка проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Проект предусматривает комплексное благоустройство территории: замену и устройство бортовых камней, ремонт пешеходных и технических тротуаров, восстановление асфальтобетонного покрытия.

Также запланированы замена остановочных павильонов, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки. Работы на участке продолжаются.