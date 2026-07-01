На планерном совещании главы города обсудили ряд вопросов, в том числе работу ливневок, уборку упавших деревьев и вывоз мусора

Также Станислав Марченко сообщил о ходе устранения последствий непогоды. Коммунальщики уже устранили практически все последствия стихии. Напомним, на прошлой неделе упало более 50 деревьев. Сейчас в некоторых местах продолжается уборка веток и прилегающей территории. Ответственным службам поставлена задача: завершить все работы по устранению последствий непогоды в ближайшее время.