На планерном совещании главы города обсудили ряд вопросов, в том числе работу ливневок, уборку упавших деревьев и вывоз мусора

Сегодня на оперативном планерном совещании главы города были подняты следующие вопросы: работа ливневок, уборка упавших деревьев и вывоз мусора.
— Вижу, что наши службы справляются не везде, и поставил задачу — устранить все недочеты в кратчайшие сроки, — отметил Александр Скрябин.
Как доложил заместитель главы Администрации города по ЖКХ Станислав Марченко, еженедельно проводятся совместные рейды с регоператором «Экоцентр» по районам донской столицы. Первый — Советский. Там уже определены самые проблемные точки, которые будут ликвидированы в первую очередь. Регоператор заверил: замечания жителей устранят в ближайшее время.
Также Станислав Марченко сообщил о ходе устранения последствий непогоды. Коммунальщики уже устранили практически все последствия стихии. Напомним, на прошлой неделе упало более 50 деревьев. Сейчас в некоторых местах продолжается уборка веток и прилегающей территории. Ответственным службам поставлена задача: завершить все работы по устранению последствий непогоды в ближайшее время.
Отдельное внимание уделили вопросу очистки ливневой канализации и работе бригад во время сильных дождей. Глава города поручил дорожным службам в приоритетном порядке провести работы в местах частых подтоплений.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.