На 2026 год омский минтранс оставил один водный маршрут

На 2026 год в Омской области утвержден только один речной рейс — «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы», судно будет курсировать в Усть-Ишимском и Тевризском районах. Ранее действовавшие направления «Омск — Большеречье» и «Центр — Зеленый берег» в новый документ не попали. Первый отменили еще в 2025 году, второй — весьма популярный у местных дачников — исключили сейчас.