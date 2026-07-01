Алиханов: роботизация высвободит до 10% рабочих мест

Внедрение промышленных роботов к 2030 году позволит перераспределить до 10% персонала с тяжелых и монотонных участков на интеллектуальные и управленческие задачи, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «Эксперту». По его словам, на Челябинском кузнечно-прессовом заводе один робот высвобождает двух-трех человек, которые затем переквалифицируются в операторов роботизированных комплексов.