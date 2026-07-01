Регистрацию недвижимости в Омске теперь можно проводить удалённо

С 1 июля 2026 года в Омской области вступили в силу новые правила регистрации недвижимости. Как сообщили в Управлении Росреестра по Омской области, теперь подать документы на оформление прав можно дистанционно — с использованием Единой биометрической системы. Для этого у заявителя должна быть подтверждённая биометрия и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Чтобы воспользоваться новым порядком, нужно заранее сдать биометрию в одном из банков, а затем через портал государственных услуг подать электронные документы. При этом личное присутствие в МФЦ не требуется. В Росреестре подчеркнули, что биометрические данные хранятся в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам.
В ведомстве также напомнили о базовых правилах безопасности: не сообщать пароли от портала госуслуг, не переходить по сомнительным ссылкам и регулярно менять пароли. Дополнительно можно подать заявление о невозможности регистрации без личного участия — это защитит от мошенников.
Новый порядок стал одним из ряда изменений, вступивших в силу с начала июля. Ранее мы рассказывали о нововведениях в финансовой и транспортной сферах.