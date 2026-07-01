Регистрацию недвижимости в Омске теперь можно проводить удалённо

С 1 июля 2026 года в Омской области вступили в силу новые правила регистрации недвижимости. Как сообщили в Управлении Росреестра по Омской области, теперь подать документы на оформление прав можно дистанционно — с использованием Единой биометрической системы. Для этого у заявителя должна быть подтверждённая биометрия и усиленная квалифицированная электронная подпись.