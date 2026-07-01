В Омской области обязали администрацию оборудовать остановку

В ходе разбирательства установлено, что на маршруте № 3 по улице Плюснина остановка «Сад № 4» не оборудована павильоном закрытого типа, также отсутствует заездной карман. По оценке суда, выявленные нарушения могут создавать угрозу безопасности дорожного движения и представлять опасность для пассажиров общественного транспорта.