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В Омской области обязали администрацию оборудовать остановку

Суд признал бездействие местных властей в Тевризе незаконным и потребовал привести остановочный пункт в нормативное состояние.

Источник: Om1 Омск

Тевризский районный суд Омской области рассмотрел административное дело по иску прокуратуры о признании бездействия районной администрации незаконным и обязал обустроить остановочный пункт в рабочем посёлке Тевриз. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области.

В ходе разбирательства установлено, что на маршруте № 3 по улице Плюснина остановка «Сад № 4» не оборудована павильоном закрытого типа, также отсутствует заездной карман. По оценке суда, выявленные нарушения могут создавать угрозу безопасности дорожного движения и представлять опасность для пассажиров общественного транспорта.

Суд признал бездействие администрации Тевризского района незаконным и обязал устранить нарушения. В частности, до 31 декабря 2026 года остановочный пункт должен быть приведён в соответствие с требованиями ГОСТ — с установкой павильона закрытого типа и обустройством заездного кармана.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.