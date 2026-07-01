На благоустройство Ялты потратят почти 69 млн рублей

На благоустройство Ялты планируют потратить почти 69 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «К-ЭМРЕС». Компания должна выполнить по благоустройству территорий Ялты, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния. Уточняется, что речь идет о пятом этапе работ. За это компания получит 68 960 273 рубля 88 копеек.
«Предельный срок, на который заключается Контракт, — 31 декабря 2026 года», — говорится в распоряжении.
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