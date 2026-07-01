Банки в соседних с Россией странах берут комиссию за прием наличных рублей

Наиболее масштабные ограничения — в Белоруссии, где комиссии за внесение наличных рублей ввели больше трети банков (на июнь 2026 года в стране работал 21 банк). Для клиентов, открывших счета до июня, комиссию введут постепенно — с июля-августа. Источник РБК в одном из белорусских банков рассказал, что объем внесения наличных резидентами России увеличился. Он объяснил это интеграцией экономики Белоруссии с Россией, что приводит к перетоку средств.