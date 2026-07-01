Власти подготовили меры поддержки экспорта через маркетплейсы

Интерес государства к этому направлению связан с ростом продаж через онлайн-платформы. По данным Минэкономики, в 2025 году экспорт через маркетплейсы увеличился на 40%. Российские площадки уже работают в ряде зарубежных стран, однако их присутствие на дальних рынках остается ограниченным. Для расширения поставок предлагается создавать фулфилмент-центры, склады и другие элементы инфраструктуры, а также помогать компаниям с сертификацией и продвижением брендов.