Власти подготовили меры поддержки экспорта через маркетплейсы

Федеральные власти рассматривают новые инструменты для расширения экспорта российской продукции через цифровые площадки. Среди предлагаемых мер — создание единого оператора для выхода товаров на зарубежные маркетплейсы, организация зонтичных закупок, развитие логистической инфраструктуры и продвижение бренда Made in Russia.
Рекомендации по развитию этого направления подготовила Всероссийская академия внешней торговли Минэкономики. Один из предложенных механизмов предполагает, что специальный оператор будет формировать пробные партии товаров, брать на себя оформление документов, логистику, взаимодействие с зарубежными площадками и покупателями. Такой подход, по мнению авторов инициативы, должен снизить нагрузку на малый и средний бизнес при выходе на новые рынки.
Интерес государства к этому направлению связан с ростом продаж через онлайн-платформы. По данным Минэкономики, в 2025 году экспорт через маркетплейсы увеличился на 40%. Российские площадки уже работают в ряде зарубежных стран, однако их присутствие на дальних рынках остается ограниченным. Для расширения поставок предлагается создавать фулфилмент-центры, склады и другие элементы инфраструктуры, а также помогать компаниям с сертификацией и продвижением брендов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Товары вывезут под зонтиком».