Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния

Под благосостоянием авторы отчета понимают реальное (с поправкой на инфляцию) богатство на одного взрослого в местной валюте — это позволяет отсечь искажения от роста населения и курсовых колебаний. Также в отчете учитывается, что благосостояние — не то же самое, что доход или ВВП на душу населения, и в разных странах оно дает разную покупательную способность.