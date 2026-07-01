Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния

Россия заняла вторую строчку в рейтинге стран с самым быстрым ростом реального среднего благосостояния на одного взрослого человека. Об этом свидетельствуют данные отчета швейцарского финансового холдинга UBS «О мировом богатстве».
Согласно отчету, с 2020 года у России этот показатель увеличился на 37%, уступив лишь Южной Корее, где рост превысил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%.
При этом сильнее всего благосостояние сократилось в Великобритании — на 23,2%. Заметные потери также понесли Нидерланды (сокращение на 14,4%) и Франция (сокращение на 4,5%).
Под благосостоянием авторы отчета понимают реальное (с поправкой на инфляцию) богатство на одного взрослого в местной валюте — это позволяет отсечь искажения от роста населения и курсовых колебаний. Также в отчете учитывается, что благосостояние — не то же самое, что доход или ВВП на душу населения, и в разных странах оно дает разную покупательную способность.
Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров — за 2025 год их количество увеличилось на 5,2%, или почти на 22 тыс. человек.
При этом, согласно отчету, по индексу Джини — показателю неравенства в распределении богатства — Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. ОАЭ с тем же значением занимают первую строчку. На третьем месте Южная Африка (0,81), четвертом — Бразилия (0,81), пятом — Саудовская Аравия — 0,78.
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