Минтруд предложил трудоустраивать ветеранов СВО начальниками и охранниками

Для участников СВО «важен гибкий подход к рабочему графику, работа неполный день, временный переход на удаленную работу или более легкий труд в периоды обострения, в годовщину психотравмирующих событий, для прохождения медицинских осмотров и лечения», отмечается в документе. Поскольку законодательно зафиксировать все эти уступки сложно, работодателю рекомендуется пойти на них «в рамках индивидуальной договоренности».