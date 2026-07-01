АСЗ спустил на воду малый ракетный корабль «Шторм» проекта 22800

— Замечательный подарок сделали себе на день рождения амурские корабелы, — написал в своём блоге в мессенджере МАКС мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев. — Сегодня, 1 июля, в день 90-летия Амурского судостроительного завода спущен на воду малый пакетный корабль «Шторм». Был на спуске, испытал огромную гордость за заводчан, за наш завод, за Комсомольск-на-Амуре. Нынешнее поколение корабелов города Юности продолжает традиции своих предков — куёт оборонную мощь Родины.