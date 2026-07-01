АСЗ спустил на воду малый ракетный корабль «Шторм» проекта 22800

Сегодня на Амурском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду очередного серийного малого корвета. «Шторм» стал третьим кораблём, построенным в Комсомольске-на-Амуре по проекту 22800, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, в сентябре 2023 года со стапелей АСЗ сошли близнецы «Шторма», малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля». Эти боевые единицы в системе Объединённой судостроительной корпорации имеют шифр «Каракурт» и строятся с применением технологий «невидимости» для радаров. Они предназначены для уничтожения боевых надводных кораблей, судов и катеров противника, поражения критически важных объектов противника в береговой зоне, огневой поддержки с моря действий сухопутных сил, уничтожения искусственных стационарных и плавучих объектов противника, отражения ударов средств воздушного нападения противника.
В ближайшее время «Шторм» отправится на достройку во Владивосток, а на стапелях АСЗ продолжается работа над четвёртым заказом из этой серии, МРК «Ураган».
— Замечательный подарок сделали себе на день рождения амурские корабелы, — написал в своём блоге в мессенджере МАКС мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев. — Сегодня, 1 июля, в день 90-летия Амурского судостроительного завода спущен на воду малый пакетный корабль «Шторм». Был на спуске, испытал огромную гордость за заводчан, за наш завод, за Комсомольск-на-Амуре. Нынешнее поколение корабелов города Юности продолжает традиции своих предков — куёт оборонную мощь Родины.
Как отмечают эксперты, несмотря на формальную принадлежность к классу «малый корвет» корабли этого типа по огневой мощи сопоставимы фрегатами. Их главная ударная мощь — ракеты «Оникс» и «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковое оружие «Циркон».
Многоканальный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс обеспечивает надёжную защиту корабля от средств воздушного нападения всех типов. В мирное время «Каракурт» способны решать широкий круг задач по поддержанию правопорядка в прибрежной зоне.
Отметим, что Амурский судостроительный завод сегодня отмечает свой 90-й день рождения: в честь знаменательного события в Комсомольске-на-Амуре пройдет музыкальный фестиваль «На волне!». Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Юбилей АСЗ — одно из значимых событий Города юности, поскольку именно с закладки первого камня этого предприятия началась история промышленной столицы края. Официальной датой пуска завода в эксплуатацию считается 1 июля 1936 года, поэтому главные праздничные мероприятия проходят сегодня.