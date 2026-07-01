Еще одну дорогу сделают платной в Казахстане

В Казахстане появится еще одна платная дорога
Согласно приказу Министерства транспорта Республики Казахстан, участок дороги из Талдыкоргана в Усть-Каменогорск станет платным. Этот участок относится к республиканскому значению 1-б и 2 категорий и соединяет Алматы и Шемонаиху.
Платным станет участок дороги протяженностью почти 773 километра. Водителям легковых автомобилей придется оплачивать проезд только за первые 32,4 километра по участку категории 1-б.
Ставки за проезд будут следующими:
Постоплата: 0,0272 месячного расчетного показателя (МРП) — 117,64 тенге в 2026 году.
Предоплата: 0,0235 МРП — 101,64 тенге.
Для легковых автомобилей, зарегистрированных в районах, примыкающих к платной дороге, предусмотрен годовой абонемент стоимостью 1 МРП — 4 325 тенге в 2026 году.
Для автобусов и грузовиков плата будет взиматься за весь участок, и стоимость проезда за 773 километра будет варьироваться в зависимости от размеров и грузоподъемности транспортного средства: от 5 035,59 тенге до 29 761,19 тенге.
Также для автобусов и грузовиков предусмотрены месячные и годовые абонементы стоимостью от 1 до 60 МРП — от 4 325 тенге до 259 500 тенге.
Приказ о введении платы за проезд по дороге Талдыкорган — Усть-Каменогорск вступает в силу 11 июля этого года.