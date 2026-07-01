В Казахстане будут производить интеллектуальные автомобили на новых источниках энергии

— Совместно с нашим партнером мы намерены осваивать новые технологии. Мы уже доказали свои компетенции в производстве автомобилей. Это сотрудничество позволит нам выйти на новый этап. Те технологии и опыт, которые есть у наших партнеров, позволят нам не только внедрить это производство, но и обучить и развить те таланты, которые есть у нас в производстве уже сейчас. В том числе для нас важно передать все это нашим молодым сотрудникам и специалистам по продажам, — сказала после церемонии подписания президент компании Allur Оксана Холстинина.