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Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 июля

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 1 июля 2026 года.

Источник: Zakon.kz

Курс валют в Казахстане

По официальным данным Национального банка РК:

  • Курс доллара: 480,72 тенге.

  • Курс евро: 548,07 тенге.

  • Курс рубля: 6,14 тенге.

Курсы валют в обменных пунктах:

Астана:

  • Средний курс покупки доллара: 476 тенге.

  • Средний курс продажи доллара: 483 тенге.

  • Средний курс покупки евро: 544 тенге.

  • Средний курс продажи евро: 554 тенге.

  • Средний курс покупки рубля: 5,8 тенге.

  • Средний курс продажи рубля: 6,1 тенге.

Алматы:

  • Средний курс покупки доллара: 479 тенге.

  • Средний курс продажи доллара: 481,4 тенге.

  • Средний курс покупки евро: 545 тенге.

  • Средний курс продажи евро: 550,5 тенге.

  • Средний курс покупки рубля: 5,89 тенге.

  • Средний курс продажи рубля: 6,05 тенге.

Шымкент:

  • Средний курс покупки доллара: 479 тенге.

  • Средний курс продажи доллара: 481 тенге.

  • Средний курс покупки евро: 544,4 тенге.

  • Средний курс продажи евро: 551,4 тенге.

  • Средний курс покупки рубля: 5,86 тенге.

  • Средний курс продажи рубля: 6 тенге.

Важно:

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.