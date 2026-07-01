Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 июля

Курс валют в Казахстане
По официальным данным Национального банка РК:
Курс доллара: 480,72 тенге.
Курс евро: 548,07 тенге.
Курс рубля: 6,14 тенге.
Курсы валют в обменных пунктах:
Астана:
Средний курс покупки доллара: 476 тенге.
Средний курс продажи доллара: 483 тенге.
Средний курс покупки евро: 544 тенге.
Средний курс продажи евро: 554 тенге.
Средний курс покупки рубля: 5,8 тенге.
Средний курс продажи рубля: 6,1 тенге.
Алматы:
Средний курс покупки доллара: 479 тенге.
Средний курс продажи доллара: 481,4 тенге.
Средний курс покупки евро: 545 тенге.
Средний курс продажи евро: 550,5 тенге.
Средний курс покупки рубля: 5,89 тенге.
Средний курс продажи рубля: 6,05 тенге.
Шымкент:
Средний курс покупки доллара: 479 тенге.
Средний курс продажи доллара: 481 тенге.
Средний курс покупки евро: 544,4 тенге.
Средний курс продажи евро: 551,4 тенге.
Средний курс покупки рубля: 5,86 тенге.
Средний курс продажи рубля: 6 тенге.
Важно:
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.