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Фальсификата в проверенной молочке Красноярского края стало в три раза меньше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае доля некачественной молочной продукции среди проверенных образцов за год снизилась с 33% до 8,8%.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае доля некачественной молочной продукции среди проверенных образцов за год снизилась с 33% до 8,8%.

Итоги борьбы с контрафактом подвели на заседании профильной комиссии под председательством министра Максима Ермакова. В краевом правительстве связывают снижение с совместной работой Россельхознадзора, прокуратуры и министерства.

Особое внимание уделяют продуктам для социальных учреждений. За год пресечено 363 попытки ввести в оборот товары по аннулированным сертификатам, прекращено действие 71 декларации, объявлено 710 предостережений.

Во время рейдов с таможней и прокуратурой из оборота изъяли 229 кг растительной продукции и 39 кг сыра, ввезенных с нарушением санкционных ограничений.

По мясной продукции уровень нарушений пока сохраняется на уровне 23%. В сфере лекарств и медизделий система маркировки охватывает 91% медучреждений края. В прошлом году из оборота изъяли более 4,8 тыс. упаковок недоброкачественных препаратов и свыше 44 тыс. единиц медицинских изделий.

За полгода Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов, через которые торговали запрещенными препаратами. Также в крае усилили проверки точек, где алкоголь могут продавать без лицензий, без ЕГАИС или ночью.

«На молочном рынке доля фальсификата сократилась более чем в три раза. По мясной продукции уровень нарушений остается прежним. Задача — продолжить усиленный контроль по всем ключевым направлениям», — отметил Максим Ермаков.

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