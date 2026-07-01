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Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. На 6 автозаправочных станциях Феодосии в среду, 1 июля, появился бензин в свободной продаже. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена», — предупредил он.

Заправиться топливом владельцы автомобилей могут с 10:00 на АЗС «Атан»:

  • пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — А-92 ультра, ДТ ультра;
  • г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-95 ультра;
  • г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б — А-95 ультра, ДТ ультра;
  • г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-95 ультра, ДТ-ультра.

Также с 16:00 можно будет купить топливо на АЗС ТЭС по следующим адресам:

Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.

Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива — для непроизводителей. Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.

С 21 июня на крымских АЗС был прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

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