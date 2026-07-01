Флагманские реакторы «Росатома» установят на первой в Казахстане АЭС

«Если говорить о преимуществах, то, согласно стандартам профильного ведомства, эти установки относятся к реакторам нового поколения “3+”. Это означает, что в их конструкцию заложены решения, выработанные с учетом опыта прошлых аварий — таких как инциденты на АЭС “Три-Майл-Айленд” в США, в Чернобыле и на “Фукусиме” в Японии. В частности, для предотвращения подобных ситуаций предусмотрено использование специальных рекомбинаторов, предназначенных для улавливания водорода в защитной оболочке (контайнменте) и реакторном зале», — рассказал Махамбетов.