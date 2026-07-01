Флагманские реакторы «Росатома» установят на первой в Казахстане АЭС

АСТАНА, 1 июля — Sputnik
Первая в Казахстане атомная электростанция (АЭС) «Балхаш» будет состоять из двух реакторов типа ВВЭР-1200, сообщил зампредседателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Асет Махамбетов в интервью Atameken Business.
Эти реакторы уже установлены на АЭС «Эд-Дабаа» в Египте, на АЭС «Пакш» в Венгрии, а также используются на АЭС «Руппур» в Бангладеше.
«Если говорить о преимуществах, то, согласно стандартам профильного ведомства, эти установки относятся к реакторам нового поколения “3+”. Это означает, что в их конструкцию заложены решения, выработанные с учетом опыта прошлых аварий — таких как инциденты на АЭС “Три-Майл-Айленд” в США, в Чернобыле и на “Фукусиме” в Японии. В частности, для предотвращения подобных ситуаций предусмотрено использование специальных рекомбинаторов, предназначенных для улавливания водорода в защитной оболочке (контайнменте) и реакторном зале», — рассказал Махамбетов.
Ранее «Росатом» сообщил, что срок службы ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Другие важные характеристики ВВЭР-1200 включают возможность маневрирования мощностью, высокий коэффициент использования установленной мощности (90%) и возможность работы 18 месяцев без перезагрузки топлива.
Системы реактора позволяют даже в случае тяжелой аварии перевести его в безопасное состояние и поддерживать его в этом режиме до 72 часов без вмешательства оператора, сообщили в казахстанском атомном агентстве.
«Кроме того, конструкцией реактора предусмотрена возможность размещения внутри него максимально возможного объема радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива, даже в случае гипотетической аварии, вероятность которой практически исключена. Руководствуясь высокими требованиями, предъявляемыми к ядерной энергетике, мы учли все факторы — как вероятные, так и маловероятные», — подчеркнул зампредседателя агентства.
ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) является флагманской технологией российской атомной энергетики, разработанной специалистами «Росатома». Это реактор с водой под давлением, где обычная вода используется одновременно в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов.
АЭС «Балхаш» будет построена в Алматинской области, строительство будет осуществлять российский «Росатом». Как ранее заявил руководитель агентства Алмасадам Саткалиев, энергия первой в Казахстане АЭС может быть использована для межгосударственных нужд.