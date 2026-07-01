Присвоение ПИН-кода на нефтепродукты: внесены изменения

Работник, ответственный за обработку документов, вводит заявки и обрабатывает в цифровой системе «Контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов» в течение одного рабочего дня с даты получения документов и результат государственной услуги направляет в Государственную корпорацию через курьерскую, почтовую связь или посредством цифровой системы не позднее времени, установленного графиком работы услуг Государственной корпорации и цифровых объектов.