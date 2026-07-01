В Казахстане построят склады для хранения авиакеросина

«Министерству энергетики совместно с компанией QazaqGaz и акиматами областей поручаю в месячный срок актуализировать планы по расширению и строительству газораспределительных сетей. Требуется обеспечить полное и бесперебойное финансирование данных проектов, установив строгий мониторинг за сроками их реализации. В ближайшее время мы рассмотрим развитие газовой отрасли отдельным вопросом на заседании правительства. Также глава государства поставил задачу по созданию инфраструктуры обеспечения авиатопливом», — сказал Бектенов.