Wildberries стала владельцем «Еаптеки»

«Еаптека» была основана в 2011 году экс-владельцами аптечной сети А5 Романом и Антоном Буздалиными. В 2020—2021 годах по 45% приобрели структуры Сбербанка и «Р-Фарм» через цепочку юрлиц. Еще 10% оставалось у Антона Буздалина, но позже он полностью вышел из бизнеса. Объем вложений со стороны «Сбера» составил 5,7 млрд руб.