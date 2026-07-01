Ozon втрое увеличил срок уведомления продавцов об изменениях оферты

В июне RWB, Ozon и «Авито» подписали на полях ПМЭФ соглашения о внесении изменений в Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Как выяснил «Ъ», документом было установлено, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнеров, а об изменении сроков выплат платформы обязаны уведомлять не менее чем за 45 дней. Wildberries уже ввела аналогичный срок уведомления.