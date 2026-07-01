РСПП сообщила Мишустину о риске «деградации ключевого сектора экономики»

По оценкам, которые приводит РСПП, убыток организаций транспортного строительства за последние годы превысил 280 млрд руб., а доля предприятий, находящихся в зоне высокой долговой нагрузки и кассовых разрывов, «вплотную приблизилась к 30%». В союзе назвали финансовое положение предприятий дорожно-строительного и инфраструктурного комплекса критическим. Более трети системообразующих предприятий находятся в предбанкротном состоянии: подрядчики сталкиваются с задержками финансирования по госконтрактам и вынуждены привлекать дорогие оборотные кредиты, что «создает лавинообразную долговую нагрузку».