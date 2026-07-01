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Более 60 АЗС Краснодара не отпускают бензин

В Краснодаре по состоянию на 1 июля продолжают работу 44 автозаправочные станции. Об этом сообщили в МЦУ города.

Источник: Коммерсантъ

По данным центра, бензин марки АИ-92 доступен на 39 АЗС, АИ-95 — также на 39 станциях, АИ-100 — на 21 объекте, дизельное топливо — на 34 заправках.

На части автозаправочных станций по решению собственников введены ограничения на отпуск топлива — его реализация осуществляется только в топливные баки автомобилей. Еще 62 АЗС временно не ведут отпуск топлива, восемь объектов закрыты в связи с проведением ремонта или ребрендинга.

Власти отмечают, что в настоящее время принимаются меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Жителей города просят воздержаться от покупки топлива впрок, чтобы снизить нагрузку на действующие станции и сократить очереди.

Проблемы с бензином в Краснодаре и других городах Кубани длятся уже около недели. При этом, по заверению министерства ТЭК и ЖКХ, в регионе нет дефицита топлива. На уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива. Возможные ограничения вводят сами АЗС.