Более 60 АЗС Краснодара не отпускают бензин

Проблемы с бензином в Краснодаре и других городах Кубани длятся уже около недели. При этом, по заверению министерства ТЭК и ЖКХ, в регионе нет дефицита топлива. На уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива. Возможные ограничения вводят сами АЗС.