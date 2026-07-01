Рост объемов российского производства возобновился впервые более чем за год

Показатель увеличивается второй месяц подряд и стал самым высоким с января 2025 года. Приток новых заказов стабилизировался после 12-месячного снижения. Это произошло за счет роста спроса со стороны клиентов и запуска новых проектов, указано в пресс-релизе.