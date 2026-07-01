Деньги — жёстче: ЦБ России ужесточает лимиты для уже взявших кредиты

Теперь по ипотеке установлены жёсткие квоты: на первичном рынке жилья банкам разрешено выдавать не более 5% от общего объёма таких кредитов гражданам с высокой нагрузкой, а на вторичном рынке этот порог чуть выше — 15%. В сфере нецелевых потребительских займов доля подобных ссуд ограничена 18% для клиентов с нагрузкой от 50%, и всего 3% — для тех, чьи расходы на обслуживание долгов превышают 80% доходов.