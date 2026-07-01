Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деньги — жёстче: ЦБ России ужесточает лимиты для уже взявших кредиты

С 1 июля ЦБ России ужесточил ограничения, которые распространяются на три крупных сегмента розничного кредитования — потребительские ссуды, ипотеку и автокредиты. Основной удар нововведений пришёлся на тех граждан, чья долговая нагрузка признаётся высокой.

С 1 июля ЦБ России ужесточил ограничения, которые распространяются на три крупных сегмента розничного кредитования — потребительские ссуды, ипотеку и автокредиты. Основной удар нововведений пришёлся на тех граждан, чья долговая нагрузка признаётся высокой.

Под эту категорию попадают заёмщики, у которых ежемесячные платежи по всем действующим кредитам вместе с новым запрашиваемым займом будут съедать свыше 50% от совокупного дохода. В Центробанке пояснили, что именно такая группа клиентов статистически чаще других допускает просрочки по обязательствам.

Теперь по ипотеке установлены жёсткие квоты: на первичном рынке жилья банкам разрешено выдавать не более 5% от общего объёма таких кредитов гражданам с высокой нагрузкой, а на вторичном рынке этот порог чуть выше — 15%. В сфере нецелевых потребительских займов доля подобных ссуд ограничена 18% для клиентов с нагрузкой от 50%, и всего 3% — для тех, чьи расходы на обслуживание долгов превышают 80% доходов.

Что касается автокредитов, здесь общие лимиты оставлены без изменений, однако регулятор ужесточил подходы к выдаче займов под залог транспортного средства, если деньги не направляются напрямую на покупку автомобиля. Такие нецелевые ссуды теперь подпадают под более строгие рамки.

В ЦБ подчеркнули, что все эти меры направлены на снижение рисковой нагрузки в банковской системе, а также на защиту самих заёмщиков от чрезмерного долгового бремени. Однако в сообщении регулятора не уточняются детали применения квот по каждому конкретному банку или возможные переходные периоды.

«Дорожать будет всё»: эксперты дали неутешительный прогноз по инфляции.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.