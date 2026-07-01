Деньги — жёстче: ЦБ России ужесточает лимиты для уже взявших кредиты

С 1 июля ЦБ России ужесточил ограничения, которые распространяются на три крупных сегмента розничного кредитования — потребительские ссуды, ипотеку и автокредиты. Основной удар нововведений пришёлся на тех граждан, чья долговая нагрузка признаётся высокой.
Под эту категорию попадают заёмщики, у которых ежемесячные платежи по всем действующим кредитам вместе с новым запрашиваемым займом будут съедать свыше 50% от совокупного дохода. В Центробанке пояснили, что именно такая группа клиентов статистически чаще других допускает просрочки по обязательствам.
Теперь по ипотеке установлены жёсткие квоты: на первичном рынке жилья банкам разрешено выдавать не более 5% от общего объёма таких кредитов гражданам с высокой нагрузкой, а на вторичном рынке этот порог чуть выше — 15%. В сфере нецелевых потребительских займов доля подобных ссуд ограничена 18% для клиентов с нагрузкой от 50%, и всего 3% — для тех, чьи расходы на обслуживание долгов превышают 80% доходов.
Что касается автокредитов, здесь общие лимиты оставлены без изменений, однако регулятор ужесточил подходы к выдаче займов под залог транспортного средства, если деньги не направляются напрямую на покупку автомобиля. Такие нецелевые ссуды теперь подпадают под более строгие рамки.
В ЦБ подчеркнули, что все эти меры направлены на снижение рисковой нагрузки в банковской системе, а также на защиту самих заёмщиков от чрезмерного долгового бремени. Однако в сообщении регулятора не уточняются детали применения квот по каждому конкретному банку или возможные переходные периоды.
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