ЦБ допустил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе

Банк России не исключил, что для стабилизации инфляции на целевом уровне в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Об этом говорится в «Резюме обсуждения ключевой ставки».