ЦБ допустил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе

Банк России не исключил, что для стабилизации инфляции на целевом уровне в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Об этом говорится в «Резюме обсуждения ключевой ставки».
В ЦБ отметили, что улучшение текущей инфляционной динамики создавало основания для снижения ставки, однако реализовавшиеся с апрельского заседания проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
В документе подчеркивается, что окончательное решение по ставке будет зависеть от фактической динамики цен и темпов экономического роста. Регулятор продолжит оценивать баланс рисков и принимать решения исходя из текущей макроэкономической ситуации. Напомним, на последнем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была сохранена на уровне 21% годовых.
Ранее KP.RU писал, что первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на годовом собрании акционеров спрогнозировал среднюю ключевую ставку ЦБ в 2027 году на уровне 10−11% вместо ранее ожидаемых 8−9%. По его словам, ожидание первичного бюджетного дефицита заставит Банк России скорректировать прогноз на ближайшем заседании.