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Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.

«С 10:00 на семи заправках “АТАН” в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — проинформировал Разожаев в своем канале в МАКС.

По его данным, заправиться с утра в среду можно по следующим адресам:

— АЗС 60 Качинское шоссе, 2 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.

— АЗС 61 Верхнесадовое — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.

— АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.

— АЗС 67 улица Хрусталева, 74 Г — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.

— АЗС 84 Столетовский проспект, 5 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.

— АЗС 161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.

— АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.

Губернатор напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.

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