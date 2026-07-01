Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе

«С 10:00 на семи заправках “АТАН” в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — проинформировал Разожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, заправиться с утра в среду можно по следующим адресам:
— АЗС 60 Качинское шоссе, 2 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.
— АЗС 61 Верхнесадовое — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.
— АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.
— АЗС 67 улица Хрусталева, 74 Г — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.
— АЗС 84 Столетовский проспект, 5 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.
— АЗС 161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.
— АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.
Губернатор напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.