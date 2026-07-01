Банки ЕАЭС ввели комиссии за внесение наличных рублей

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) банки начали ограничивать операции с наличными российскими рублями. Как сообщает РБК, причина — избыток наличной валюты, которую сложно использовать в расчетах и дорого обслуживать.
В Белоруссии комиссию за внесение наличных рублей на счета нерезидентов ввели как минимум восемь банков (Альфа-банк, Беларусбанк, Сбер Банк и другие) — размер сбора составляет 2−5%. Казахстанский «Центркредит» установил 5-процентную комиссию за прием рублей через кассы и банкоматы. Киргизский Экоисламикбанк ввел аналогичный сбор и ограничил переводы по SWIFT. Некоторые армянские банки вовсе приостановили операции с наличными рублями.
Безналичные расчеты в российской валюте продолжаются в прежнем режиме. Ограничения затронули лишь наличный оборот, что, по мнению экспертов, связано с его спецификой.
По данным Центробанка РФ, в мае 2026 года российские вкладчики сняли с банковских счетов 550 миллиардов рублей. По состоянию на конец месяца общий объем средств физических лиц в банках составил 67,6 триллиона рублей. Май стал третьим месяцем в текущем году, когда зафиксирован отток средств из банковского сектора.