Банки ЕАЭС ввели комиссии за внесение наличных рублей

В Белоруссии комиссию за внесение наличных рублей на счета нерезидентов ввели как минимум восемь банков (Альфа-банк, Беларусбанк, Сбер Банк и другие) — размер сбора составляет 2−5%. Казахстанский «Центркредит» установил 5-процентную комиссию за прием рублей через кассы и банкоматы. Киргизский Экоисламикбанк ввел аналогичный сбор и ограничил переводы по SWIFT. Некоторые армянские банки вовсе приостановили операции с наличными рублями.