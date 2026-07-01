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Переохладилась ли экономика России: в ЦБ дали ответ

Центробанк не видит оснований говорить о переохлаждении экономики России.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк России заявил, что не наблюдает оснований говорить о переохлаждении экономики страны. Так утверждается в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

«Для переохлаждения были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается», — говорится в документе.

Отмечается также, что с этим заявлением согласились все участники обсуждения ключевой ставки. Более того, во втором квартале давление цены со стороны спроса снова может усилиться.

Накануне глава Сбера Герман Греф заявил о необходимости снижения ключевой ставки, отметив, что российская экономика уже находится в состоянии переохлаждения.

А глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что недавнее снижение ключевой ставки, скорее всего, окажется последним подарком бизнесу. По его словам, бизнес-сообщество рассчитывало на более решительные шаги регулятора.

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