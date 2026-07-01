В Красноярске стартует Международная летняя школа по финансовой безопасности

Впервые Международная летняя школа по финансовой безопасности прошла в Красноярске в прошлом году и тоже на базе СФУ. Задача такого обучающего погружения — подготовка школьников к участию в финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдёт в Красноярске осенью 2026 года.