В Красноярске стартует Международная летняя школа по финансовой безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 июля в Красноярске на базе Физико-математической школы СФУ состоится торжественная церемония открытия Международной летней школы по финансовой безопасности.
Десять дней одарённые школьники из России и зарубежья на базе Сибирского федерального университета будут изучать основы финансовой грамотности.
Всего обучение пройдут 87 российских школьников — победителей отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, 40 иностранных школьников — победителей Национальных олимпиад по финансовой безопасности из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Все ребята старше 14 лет, это ученики 8−10-х классов.
Впервые Международная летняя школа по финансовой безопасности прошла в Красноярске в прошлом году и тоже на базе СФУ. Задача такого обучающего погружения — подготовка школьников к участию в финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдёт в Красноярске осенью 2026 года.
В обучающую программу войдут занятия продвинутого уровня математического и гуманитарного блока. Мастер-класс и практические занятия по психологии мошенничества и медиаграмотности, истории финансового мошенничества, механизмам искусственного интеллекта, перспективам развития криптовалют в России и мире и т.д. Тренинги на командообразование, спортивные и культурные мероприятия — тоже в писке ежедневным занятий.