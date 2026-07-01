Хабаровский край покажет инновации на выставке «Улица Дальнего Востока»

Хабаровский край представит промышленный, инвестиционный, технологический, туристический и культурный потенциал на выставке «Улица Дальнего Востока — 2026». Будучи участником XI Восточного экономического форума мультимедийный проект региона можно увидеть 1−4 сентября. Однако уже с 5 сентября площадка откроется на три дня для всех желающих, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Павильон разделят на несколько зон, каждая из которых представит ключевую роль региона в промышленном развитии Дальнего Востока. Его неотъемлемой частью станет и стратегическое партнерство РФ и КНР в рамках совместного освоения трансграничного острова Большой Уссурийский.
— Посетителям нашего павильона расскажут о развитии транспортно-логистической инфраструктуры, туристических объектов международного уровня, инновационных площадок и новых точек экономического роста, формирующих будущее приграничного взаимодействия. Отдельный акцент будет сделан на экспозицию «Река Амур — международный транспортный коридор». Она раскрывает значение Амура как важнейшей транспортной артерии Дальнего Востока и показывает перспективы развития мультимодальных логистических маршрутов, способных объединить речные, морские и сухопутные перевозки в единую систему международного значения, — рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В инвестиционной зоне гости познакомятся с крупнейшими проектами в сфере промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и девелопмента. Как подчеркнули в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, современные мультимедийные решения дают полное представление о преимуществах ведения бизнеса в Хабаровском крае. В частности, о мерах государственной поддержки инвесторов.
Блок «Технологический прорыв» посвятят достижениям региона в областях авиастроения, судостроения, а также разработки беспилотных систем. Здесь представят трехмерные модели разработок, цифровые панели и другие мультимедийные инсталляции.
Зайдя в туристическую зону, гость окунется в виртуальное путешествие на сапборде по самым живописным местам края. Шантарские острова входят в обязательный список мест для посещения.
Зона современных технологий патриотического воспитания и цифровых образовательных решений расскажет об использовании ИИ в необычном формате. Искусственный интеллект вместе с интерактивными сервисами применят для визуализации истории, культуры и общественных инициатив региона. Блок ориентирован на молодежную аудиторию.
— Хабаровский край является одним из промышленных форпостов Дальневосточного федерального округа. Это крупнейшие инвестиционные проекты, строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест, но самое главное — постоянное улучшение качества жизни людей. Регион готов предложить выгодные условия инвесторам, открыт для туристов и готов рассказать об этом на выставке «Улица Дальнего Востока». Уверен, что экспозиция края будет интересна участникам и посетителям Восточного экономического форума, — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Концепция краевого павильона отражается в идее постоянного движения вперед, открытости и технологического лидерства. Выставку дополнят интересная культурная программа и мини-ярмарка продукции под брендом «Сделано в Хабаровском крае».