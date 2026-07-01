Хабаровский край покажет инновации на выставке «Улица Дальнего Востока»

— Хабаровский край является одним из промышленных форпостов Дальневосточного федерального округа. Это крупнейшие инвестиционные проекты, строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест, но самое главное — постоянное улучшение качества жизни людей. Регион готов предложить выгодные условия инвесторам, открыт для туристов и готов рассказать об этом на выставке «Улица Дальнего Востока». Уверен, что экспозиция края будет интересна участникам и посетителям Восточного экономического форума, — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.