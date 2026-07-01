Нижегородский вуз вошёл в топ-10 рейтинга по зарплатам выпускников

ННГУ им. Н. И. Лобачевского занял девятое место в рейтинге российских высших учебных заведений по уровню заработных плат молодых специалистов в сфере экономики и финансов. Об этом сообщили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проанализировав резюме выпускников 2020—2025 годов. Средний ежемесячный доход окончивших нижегородский университет экономистов вырос на 10 тысяч рублей и достиг 135 тысяч рублей, при этом 78% из них предпочитают строить карьеру в Нижнем Новгороде.
Лидером общероссийского списка традиционно остался МГИМО, чьи выпускники могут рассчитывать на медианную зарплату в 230 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку уверенно удерживает НИУ ВШЭ с показателем в 200 тысяч рублей. Третье место разделили между собой Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова — молодые специалисты из этих учебных заведений зарабатывают в среднем по 195 тысяч рублей.
Для подготовки исследования эксперты проанализировали ожидания соискателей на линейные и руководящие должности в банковском деле, консалтинге, аудите и бухучёте. Заработные платы региональных специалистов корректировались с учётом коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.
Ранее сообщалось, что два нижегородских вуза вошли в рейтинг самых высоких зарплат выпускников.