Нижегородский вуз вошёл в топ-10 рейтинга по зарплатам выпускников

Лидером общероссийского списка традиционно остался МГИМО, чьи выпускники могут рассчитывать на медианную зарплату в 230 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку уверенно удерживает НИУ ВШЭ с показателем в 200 тысяч рублей. Третье место разделили между собой Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова — молодые специалисты из этих учебных заведений зарабатывают в среднем по 195 тысяч рублей.