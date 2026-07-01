3 и 14 июля в связи с ремонтными работами на КрасЖД более 10 пригородных поездов будут курсировать по измененному расписанию

В эти дни до станции Снежница сокращается маршрут следования электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск. Отправление со станции Красноярск Северный в 8:43, прибытие на станцию Снежница в 9:41. В обратном направлении отправление со станции Снежница в 11:32, прибытие на станцию Красноярск в 12:27.