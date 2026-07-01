3 и 14 июля в связи с ремонтными работами на КрасЖД более 10 пригородных поездов будут курсировать по измененному расписанию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с ремонтными работами на два дня, 3 и 14 июля, изменится расписание ряда пригородных поездов КрасЖД.
В эти дни до станции Снежница сокращается маршрут следования электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск. Отправление со станции Красноярск Северный в 8:43, прибытие на станцию Снежница в 9:41. В обратном направлении отправление со станции Снежница в 11:32, прибытие на станцию Красноярск в 12:27.
До станции Кача сократится маршрут следования поездов:
— Дивногорск — Зеледеево — Красноярск (отправление со станции Дивногорск в 6:40, прибытие на станцию Кача в 8:56, отправление со станции Кача в 13:44, прибытие на станцию Красноярск в 15:00);
— Базаиха — Зеледеево — Камарчага (отправление со станции Базаиха в 11:58, прибытие на станцию Кача в 13:53, отправление со станции Кача в 16:12, прибытие на станцию Камарчага в 19:49);
— Базаиха — Зеледеево (отправление со станции Базаиха в 17:01, прибытие на станцию Кача в 19:07). В обратном направлении 3 июля проследует поезд Кача — Красноярск (отправление со станции Кача в 20:14, прибытие на станцию Красноярск в 21:30), 14 июля — электричка Кача — Красноярск Северный (отправление со станции Кача в 20:14, прибытие на станцию Красноярск Северный в 21:37).
В эти же дни ряд электропоездов выйдут на маршруты раньше обычного. Среди них рейсы до станций Зыково, Чернореченская, Красная Сопка, Минино. Отклонение от расписания составит от 3 до 38 минут.
На 1 час позже будет выходить на маршрут поезд Красноярск — Чернореченская (отправление со станции Красноярск в 16:47 вместо 15:47).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.