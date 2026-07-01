Резидентам Калининградской ОЭЗ отказали в снижении объемов капитальных вложений

Сегодня 373 организации являются резидентами Калининградской ОЭЗ, из них в 2025 году и за четыре месяца текущего года были включены в реестр 66 компаний с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Они производят около 25 процентов всех товаров в регионе. Битва за сохранение льгот для эксклава продолжается уже не первый год. Многие предприниматели, являющиеся резидентами особой экономической зоны, отмечали, что ее смысл постепенно утрачивается, особенно на волне стремительно меняющегося налогового законодательства. Сохранение преференций и неухудшение положения резидентов стали приоритетной задачей для региональных властей и бизнес-сообщества.