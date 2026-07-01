Резидентам Калининградской ОЭЗ отказали в снижении объемов капитальных вложений

Федеральное правительство не поддержало инициативу региональных властей и бизнес-сообщества о снижении планки первоначальных инвестиций в проекты особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области. Сократить затраты со 150 до 50 миллионов рублей предлагали для организаций спорта, образования, транспорта, хранения и утилизации отходов. Причина отказа — в высоких рисках «недостижения ключевых показателей результативности».
Если перевести официальную формулировку на более понятный язык, то федеральный центр опасается, что из-за снижения объема капвложений инвесторы начнут искать дополнительную выгоду и не создадут новые рабочие места, что является одним из важнейших показателей эффективности резидента ОЭЗ.
Российский эксклав рассчитывал на снижение инвестиционного порога для перспективных резидентов преференциального режима, которые готовы развивать указанные приоритетные отрасли. Причина проста: рентабельность соответствующих предприятий значительно ниже среднероссийских показателей. Уменьшение объема капвложений могло бы им помочь.
— Важно учитывать, что для нашей территории этот преференциальный режим является прежде всего компенсационным и установлен не только для привлечения инвестиций, но и для развития экономики. Такой подход важно сохранить сейчас, когда из-за санкционного давления наша территория оказалась в более сложной ситуации по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, — рассказал «РГ» на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Эту позицию разделяет президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин. По его словам, сейчас все преференциальные режимы пытаются причесать под общую нормативно-правовую гребенку, однако российский эксклав разительно отличается в этом отношении от других субъектов страны.
— Особые режимы для основной территории России — это инструмент стимулирования развития. Для нас закон всегда носил компенсационный характер, — подчеркнул Феликс Лапин.
Сегодня 373 организации являются резидентами Калининградской ОЭЗ, из них в 2025 году и за четыре месяца текущего года были включены в реестр 66 компаний с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Они производят около 25 процентов всех товаров в регионе. Битва за сохранение льгот для эксклава продолжается уже не первый год. Многие предприниматели, являющиеся резидентами особой экономической зоны, отмечали, что ее смысл постепенно утрачивается, особенно на волне стремительно меняющегося налогового законодательства. Сохранение преференций и неухудшение положения резидентов стали приоритетной задачей для региональных властей и бизнес-сообщества.
Так, например, в прошлом году были приняты важные поправки, которые повысили эффективность механизма таможенного администрирования и упростили порядок вывоза товаров на основную территорию России. Теперь компании могут проходить эту процедуру непосредственно в порту.
— До принятия поправок мы фиксировали снижение числа кругорейсов. Раньше мы могли пригнать в порт три полуприцепа и поставить их на выгрузку. Из-за запрета на таможенное оформление грузов в портах успевали оформить только один, — прокомментировал соучредитель калининградской транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз.
Теперь подтверждать статус товара ЕАЭС стало значительно проще. Это существенно ускорило движение фур, которые перевозят грузы на паромах между российским эксклавом и основной территорией страны.
Последний на сегодняшний день пакет поправок к федеральному закону «Об особой экономической зоне в Калининградской области» зарегистрировали в Госдуме 19 июня. В его разработке принимали активное участие депутаты и сенаторы от региона. Сейчас законопроект находится на рассмотрении.
Приоритетная задача для региональных властей — неухудшение положения резидентов ОЭЗ и сохранение преференций.
— Инициативы направлены на повышение инвестиционной привлекательности региона в условиях санкционного давления и логистических ограничений. Мы предложили сразу несколько важных изменений. Первое — это продление срока для капитальных вложений с трех до шести лет для резидентов, которые вошли в реестр с 2024 по 2027 год. Второе — включение затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в состав этих инвестиций. Законопроект также предусматривает продление режима государственной поддержки резидентов ОЭЗ до 31 декабря 2045 года — в соответствии со сроком действия самой зоны, — отметил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
Власти региона также предложили разрешить перспективным резидентам закладывать в сумму капитальных вложений расходы на покупку оборудования у калининградских компаний, зарегистрированных в регионе до 1 апреля 2006 года. Сегодня это невозможно, из-за чего возникают казусы: предприниматели не могут приобрести прицепы и краны, производимые на местных заводах.
Федеральное правительство поддержало проект поправок. Если все пойдет по плану, то его могут принять в рамках осенней сессии. В таком случае вопрос снижения объема капитальных вложений для резидентов, который пока решили отложить, больше не будет стоять так остро.
Справка «РГ».
Калининградская область считается пионером в деле развития особого экономического режима. Отдельный федеральный закон, посвященный ОЭЗ, был разработан еще в 1996 году. Сегодня компании-резиденты пользуются льготами по налогам на прибыль и имущество (ноль процентов в течение первых шести лет реализации проекта). В числе других преференций — щадящий земельный налог и пониженные тарифы страховых взносов.