Калийщики Прикамья участвуют в Первом форуме недропользователей ПФО

«Эффективное освоение недр невозможно без профессионального диалога государства, бизнеса и науки. Первый форум недропользователей Приволжского федерального округа станет важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных задач. Для “Уралкалия” участие в форуме — это возможность представить свои компетенции, потенциал и укрепить сотрудничество с государственными органами, научным сообществом и партнерами. Уверен, что результаты форума внесут вклад в развитие минерально-сырьевого комплекса не только нашего региона, но и страны в целом», — отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.