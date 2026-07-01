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Калийщики Прикамья участвуют в Первом форуме недропользователей ПФО

Форум объединил органы власти, бизнес, науку и экспертное сообщество.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Уралкалий» участвует в Первом форуме недропользователей Приволжского федерального округа. Он пройдет в Перми с 1 по 2 июля. Форум организовал Департамент по недропользованию ПФО при поддержке Роснедр совместно с правительством Пермского края.

Специалисты компании примут участие в деловой программе форума. Она объединит представителей органов власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества. В ходе пленарных заседаний участники обсудят перспективы минерально-сырьевой базы округа, совершенствование нормативно-правовой документации и особенности работы субъектов ПФО в сфере недропользования.

«Уралкалий» на площадке форума представит корпоративный стенд. Экспозиция познакомит участников и гостей мероприятия с производственной деятельностью компании и современными подходами к разработке месторождений.

«Эффективное освоение недр невозможно без профессионального диалога государства, бизнеса и науки. Первый форум недропользователей Приволжского федерального округа станет важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных задач. Для “Уралкалия” участие в форуме — это возможность представить свои компетенции, потенциал и укрепить сотрудничество с государственными органами, научным сообществом и партнерами. Уверен, что результаты форума внесут вклад в развитие минерально-сырьевого комплекса не только нашего региона, но и страны в целом», — отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.