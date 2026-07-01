На АЗС Петербурга и Ленобласти ввели лимиты на отпуск бензина

Автомобилисты Петербурга и Ленинградской области столкнулись с ограничениями при покупке топлива. На отдельных заправках отпускают не более 20−30 литров в одни руки, а продажа бензина в канистры приостановлена. В Смольном дефицита не подтверждают, называя меры инициативой самих сетей.