В Прикамье нет дефицита топлива для специальных и коммунальных служб

Глава региона заявил, что обстановка с топливом в Прикамье остается стабильной. Оно есть у специальных служб, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий есть. Представитель компании «ЛУКОЙЛ» подтвердил, что поставки идут по графику, контрактные обязательства перед потребителями выполняются в полном объеме.