Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье нет дефицита топлива для специальных и коммунальных служб

Краевой оперштаб обсудил топливное обеспечение региона.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел оперативный штаб по вопросу топливного обеспечения региона ключевых сферах региона. Особое внимание участники встречи уделили сферам здравоохранения, ЖКХ, образования, агропромышленого комплекса.

Глава региона заявил, что обстановка с топливом в Прикамье остается стабильной. Оно есть у специальных служб, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий есть. Представитель компании «ЛУКОЙЛ» подтвердил, что поставки идут по графику, контрактные обязательства перед потребителями выполняются в полном объеме.

По итогам оперштаба губернатор поручил членам правительства оперативно реагировать на отдельные вопросы с обеспечением топливом курируемых сфер и предприятий. Краевые власти дополнительно проговорили с УФАС о необходимости постоянного мониторинга сетей АЗС по всему региону и реагирования на случаи необоснованного роста цен.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше