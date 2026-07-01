В Крыму созрел урожай черешни — сколько соберут

«Несмотря на капризы весенней погоды, аграрии приступили к уборочным работам в черешневых садах в плановые сроки. Текущий гидротермальный режим благоприятен для плодовых культур, а качество урожая не вызывает опасений», — заверили в профильном министерстве.
В Крыму черешневые сады раскинулись в Бахчисарайском, Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах. Здесь выращивают наиболее востребованные у крымчан сорта черешни: «Крупноплодная», «Валерий Чкалов», «Амулет», «Мелитопольская черная», «Александрия» и «Эйфория».
В этом году урожай будут собирать с площади почти 781 гектаров. Так, в прошлом году с этой территории собрали больше 451 тонн черешни, но тогда валовый сбор был меньше из-за неблагоприятных природно-климатических условий — заморозков и почвенной засухи.
«Согласно предварительным данным, (в этом сезоне — ред.) валовой сбор по данной культуре может составить более 1,7 тысячи тонн. На текущую дату аграриями собрано более 100 тонн черешни. Несмотря на весенние заморозки и дождливую погоду, объективного ущерба урожаю нет», — заверили в министерстве.
При этом отмечается, что была зафиксирована статистическая гибель части цветков (в пределах 30−40%), однако для формирования полноценного товарного урожая оставшегося цвета оказалось достаточно, поскольку сохранность даже 20−27% цветков гарантирует хороший сбор. Потери носили естественный характер и не превышали многолетних значений, добавили в минсельхозе.
Уборка урожая черешни продлится до конца июля.
Ранее в черешневых садах Севастополя также стартовала уборка урожая, аграрии планируют собрать 130 тонн ягод, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.
Также на полуострове стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур. 180 тысяч гектаров раннего ячменя предстоит собрать аграриям в ближайшее время, а общая площадь зерновых — 540 тысяч гектаров, рассказывал в эфире радио «Спутник в Крыму» министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.