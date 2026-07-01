В Крыму созрел урожай черешни — сколько соберут

В этом году урожай будут собирать с площади почти 781 гектаров. Так, в прошлом году с этой территории собрали больше 451 тонн черешни, но тогда валовый сбор был меньше из-за неблагоприятных природно-климатических условий — заморозков и почвенной засухи.